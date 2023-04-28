اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على ربة منزل بالمنيا

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:45 م
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على ربة منزل بالمنيا حملة أمنية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، من جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة ربة منزل داخل منزلها بإحدي قري مركز أبوقرقاص في ظروف غامضة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يفيد العثور علي علي جثة ربة منزل  داخل منزلها بإحدي قري المركز في ظروف غامضة وتم  نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي.
 
بالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب وكيفية حدوث الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا.
 

مديرية امن المنيا

ابوقرقاص

مديرية الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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