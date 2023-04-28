جامعة قناة السويس تحصد ذهبيتى" تنس الطاولة والسلة" بمهرجان "سيناء أولا"

كتب محمد صبحى

تحت شعار "سيناء أولاً " شارك 27 من طلاب جامعة قناة السويس فى المهرجان الرياضى الأول لجامعات مدن القناة والدلتا؛ والذى استضافته جامعة سيناء بفرع العريش احتفالاً بالذكرى ال41 لعيد تحرير سيناء وهو ما يحمل رسالة تعكس استقرار الأوضاع واستمرار التنمية على أرض سيناء الغالية.

وبعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لطلابه المشاركين، حيث استطاع فريقى كرة السلة وتنس الطاولة اقتناص ميداليتين ذهبيبتين مُتقدمين على 8 جامعات مشاركة، كما حصل فريق كرة القدم على الميدالية البرونزية والمركز الثالث .

كما أعرب الدكتور ناصر مندور عن بالغ سعادته لإقامة المهرجان على أرض سيناء، مؤكداً سعادة الطلاب وحرصهم على المشاركة وشعورهم بأهمية أن يكونوا جزءًا من هذه الاحتفالية .

فيما قال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من المهرجان؛ غرس الوعى لدى طلاب الجامعات والتعرف على التضحيات والجهود التى قدمها أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية لإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى هذا الجزء العزيز من أرض مصر، خاصة فى ظل الاهتمام البالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن فعاليات المهرجان تضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الطلابية بين طلاب الجامعات المُشاركة، والتى شملت منافسات فى تنس الطاولة والطائرة والسلة وكرة القدم، مُعلناً عن تميز جامعة قناة السويس وحصدها لجوائز المهرجان الذى شارك به 250 طالب وطالبة على مدار يومين.

بينما أشار الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الافتتاح شهد حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء.

رافق الطلاب فريق العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضى و السيدة دينا حسنى إدارة النشاط الرياضى .



الطلاب المشاركون فى المهرجان



طلاب المهرجان