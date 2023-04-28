اليوم السابع
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الوحدة المحلية بقنا تزيل عددًا من أشجار النخيل لخطورتها على المواطنين

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:36 م
الوحدة المحلية بقنا تزيل عددًا من أشجار النخيل لخطورتها على المواطنين إزالة عدد من أشجار النخيل
قنا- صابر سعيد

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة العميد طارق لطفي، عدد من أشجار النخيل بشارع 26 يوليو، بعد اكتشاف وجود ميل بها، مما يهدد حياة المارة والمركبات، رافقه محمد أسامة، من هندسة كهرباء غرب، والقسم الزراعي بالوحدة، وقسم الكهرباء بالوحدة.

وقال لطفي، إن شكاوى وردت لرئاسة مدينة قنا بوجود ميل بتلك الأشجار، وبعد معاينة تبين وجود ميل، ولوجود خطورة على المارة والمركبات تم التنسيق مع إدارة مرور قنا، وهندسة كهرباء غرب قنا.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أنه تم إغلاق الشارع وقطع التيار الكهربائي ف الفترة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً لتنفيذ الإزالة الفورية للأشجار.

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