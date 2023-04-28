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حطت، اليوم الجمعة، بمطار محمد الخامس الدولى بمدينة الدار البيضاء، ثالث طائرة إجلاء للخطوط الجوية المغربية تقل 154 مغربيا، وطالبا سنغاليا واحدا، قادمين من السودان، وذلك على إثر الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك.