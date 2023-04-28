وكان مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد استقبل أول أمس الأربعاء 293 من المواطنين المغاربة قادمين من السودان عبر طائرتين للخطوط المغربية (136 في الأولى و157 في الثانية) .

وتمت عملية نقل المغاربة تنفيذا للتعليمات التي أعطاها العاهل المغربى الملك محمد السادس لتأمين عودة مواطني بلاده وعائلاتهم إلى المغرب.