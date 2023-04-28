وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقدر 3.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرق حماة بـ 6 كيلومترات، فضلا عن تسجيل هزة أرضية أخرى في لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 59 كيلومتراً، وعلى خط طول 36 شرقاً، وخط عرض 36.071 شمالاً، وبعمق 8.1 كيلومتر، وبقوة 4.2 درجة حسب مقياس ريختر.

كما تم تسجيل 18 هزة ضعيفة، منها هزة في الساحل السورى شمال اللاذقية بـ 43 كيلومتراً بقوة 2.5 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ 31 كيلومتراً بقوة 1.4 درجة، و9 هزات في لواء اسكندرون تتراوح قوتها بين 1.7 و 3.1 درجة، و5 هزات في تركيا تتراوح قوتها بين 2.2 و3.1 درجة، إضافة إلى هزتين شرق البلاد.