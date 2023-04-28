القوات الجوية الأوكرانية تعلن بدء عمل "باتريوت"

وكالات

ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الخميس، بأن الفرقة الثانية من نظام الدفاع الجوي "باتريوت" تم نشرها وتولت المهمة.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، نيكولاي أوليشوك، إن "منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" تم نشرها في أوكرانيا وتولى القسم الثاني من نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، الذي سلمه الغرب إلى كييف، مهمة قتالية".

وكتب على "تليجرام": "إن الفرقة الثانية من نظام الدفاع الجوي باتريوت تعمل بالفعل".

وأعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني، في وقت سابق، بأن "بيانات أنظمة الدفاع الجوي من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا قد وصلت إلى البلاد".

واعترفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في وقت سابق، بأن أنظمة الدفاع الجوي التي يعمل بها الجيش الأوكراني عاجزة عن حماية كامل أراضي البلاد بسبب قلة عددها.

وحذرت موسكو واشنطن مرارا من نقل مثل هذه الأسلحة إلى كييف.

كما ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 14 ديسمبر 2022، أن منظومة "باتريوت" ستصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية إذا تم نقلها إلى أوكرانيا.