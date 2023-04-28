القبض على المتهم بسرقة خزينة شركة غاز فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من مسئول بإحدى شركات الغاز بتعرض فرعها الكائن داخل إحدى محطات الوقود بدائرة المركز لسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل "بمحطة الوقود المُشار إليها" ونجله يعمل بذات المحطة - مقيمان بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظراً لمرورهما بضائقة مالية عقدا العزم على الإستيلاء على الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية، وتوجها للمحطة مُستقلان دراجة نارية "ملك أحدهما" وقاما بالدلوف للمحطة واستوليا على الخزينة المشار إليها بإسلوب المغافلة ولاذا بالهرب ، كما أرشدا عن مكان إخفائهما للخزينة دون فتحها بغرفة مُستأجرة بدائرة المركز، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.