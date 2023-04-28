اليوم السابع
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أمن الجيزة يعاين ورشة أخشاب اشتعل بها حريق فى منشأة القناطر

الجمعة، 28 أبريل 2023 11:12 ص
أمن الجيزة يعاين ورشة أخشاب اشتعل بها حريق فى منشأة القناطر حريق ورشة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لورشة أخشاب اشتعل بها حريق فى منشأة القناطر، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتوياتها، بالإضافة إلى تحديد سبب اندلاع الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الورشة، ولم يشتبه فى نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد باشتعال حريق بورشة فى منشآة القناطر، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بورشة أخشاب، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق ورشة

حريق ورشة بمنشأة القناطر

حريق بمنشاة القناطر

امن الجيزة




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