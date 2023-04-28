اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أبريل 2023 06:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة تقوع جنوب بيت لحم

الجمعة، 28 أبريل 2023 05:11 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة تقوع جنوب بيت لحم شهيد فلسيطيني -- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات وقعت في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الفتى مصطفى عامر صباح 15 عاما استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

والخميس، أعلنت أيضا وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (39 عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيت، بعد أن أطلق جنود الاحتلال، النار عليه قرب مستوطنة "ارئيل".

وزعمت وسائل إعلام إسرائيل أن شابا حاول تنفيذ عملية طعن وتم إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال دون وقوع إصابات في المكان.

الصحة الفلسطينية

استشهاد

الاحتلال

بلدة تقوع

بيت لحم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة