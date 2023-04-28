اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 03:51 م
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السيطرة على حريق هائل بمحل فى المنوفية

الجمعة، 28 أبريل 2023 03:42 م
السيطرة على حريق هائل بمحل فى المنوفية الحماية المدنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمحل مأكولات بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كان تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب حريق بمحل مأكولات بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وبالانتقال الفورى لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، تم السيطرة على الحريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


 

 


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أمن المنوفية

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