السيطرة على حريق بمجموعة أشجار ونخيل بحديقة فيلا مهجورة ببنها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بعدد من أشجار النخيل والأشجار الملاصقة لها داخل فيلا مهجورة بمنطقة حى الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بحديقة فيلا مهجورة بمنطقة الفلل دائرة قسم شرطة ثان بنها.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بأشجار ونخيل داخل حديقة فيلا مهجورة بمنطقة الفلل.

وتم الإخماد والسيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات ناتجة عنه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.