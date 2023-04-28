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الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة

الجمعة، 28 أبريل 2023 08:39 م
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب – محمد الجالى

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية موسعة بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة، فى إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 
 
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (1)
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (1)

الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (2)
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (2)

الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (3)
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (3)

الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (4)
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (4)

الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (5)
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (5)

الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (6)
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (6)

الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (7)
الرئيس السيسى يتفقد إنشاء عدد من الأسواق فى نطاق القاهرة (7)
 

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