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الخارجية تعلن تعديل نقاط تجمع وإجلاء المصريين من السودان

الجمعة، 28 أبريل 2023 04:53 م
الخارجية تعلن تعديل نقاط تجمع وإجلاء المصريين من السودان وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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إلحاقاً بالإعلان الصادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الجمعة والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان، والراغبين في العودة إلي مصر، يرجى الإحاطة بأنه تم تعديل نقاط التجمع والإجلاء لتكون على النحو التالي:
 
١-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري).
٢-معبر قسطل (إجلاء بري). 
٣-معبر أرقين (إجلاء بري).
 
هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي إتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية في السودان على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية :
 
01281943533
 
01283176900
 
01281943599
 
01283176913
 
01283176857
 
01283176881
 
01283176903
 
01283176894
 
01281943990
 
01283176866

وزاره الخارجيه

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نقاط اجلاء المصريين من السودان

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