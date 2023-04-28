وقال الأدميرال يودو مارجونو- فى تصريح للصحفيين، فى مطار سوكارنو هاتا الدولي- "لم يتبق سوى 111 شخصا لم يتم إجلاؤهم، نأمل أن يكون الوضع آمنًا اليوم"، متوقعا أن تتم عملية الإجلاء بسلاسة، وأن يعودوا إلى إندونيسيا بأمان، وفقا لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.



ومن المقرر أن تعود آخر مجموعة تم إجلاؤها من جدة إلى إندونيسيا، بعد غد /الأحد/، على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة الإندونيسية.



وفي نفس السياق.. صرحت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودى بأنه يجب أن يتم إجلاء وإعادة المواطنين إلى البلاد في تتابع وعلى مراحل؛ لأن الوضع في السودان ديناميكي.



ولفتت إلى أن "عملية الإجلاء تتم وفقا لمخطط مرحلي، بدأ بالإجلاء برا من الخرطوم إلى بورتسودان وبحرا وجوا من بورتسودان إلى جدة، ثم إلى إندونيسيا على مراحل".



وبحسب الوكالة الإندونيسية، تم إجلاء 897 إلى جدة حتى الآن، حيث وصل حوالي 385 منهم إلى إندونيسيا، صباح اليوم، بينما تعود المجموعة الثانية، غدا /السبت/.