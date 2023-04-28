الجمارك تعلن عن بنود جديدة للمكملات الغذائية وشاشات "البروجكتور"

كتب هانى الحوتى

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن تبنيد عدد من الأصناف، التي تم اعتماد نشرها في لجنة النظام المنسق (HSC/71) من جلسات منظمة الجمارك العالمية ، والتي تمت الموافقة على إدراجها ضمن مجموعة آراء التبنيد.

وضمت قائمة الأصناف الجديدة، شرائح سمك القد الأطلسي المعاد ترطيبها المبردة والمجمدة، وشاي الرويبوس، ومكمل غذائي، وطلاء بوليستر أولي أصفر مائل للخضرة، وآجر (طوب) من خزف للواجهات متحصل عليها بالبثق، وقشرة رقيقة من آجر (طوب) من خزف للأغراض التزينية، ودوري كهربائي لصنع القهوة للاستخدام المنزلي والتجاري، ومطرقة هيدروليكية.

كما ضمت القائمة نهاية طرفية تفاعلية للمؤتمرات (تتكون من لوحة شاشة عرض مسطحة حساسة اللمس)، وآلة تسوية الجليد ذاتية الدفع، وساعة السيزيوم الذرية، ومركبة ذات أربع عجلات مزودة بمحرك كهربائي بقدرة 10 كيلو وات، وسخان مياه ثنائي النظام للاستخدام المنزلي.



بنود السمك



بنود أصناف الطوب



بنود دورق كهربائي



بنود الشاشات



بند مركبات كهربائية

وارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 686.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 94.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 16%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.7% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20.3%.

ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.9%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 139.2 مليار جنيه، بزيادة 7.3 مليار جنيه.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.35% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.19% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4.68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي.