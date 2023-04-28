التخطيط: 307 مشروعات تنموية فى الإسماعيلية باستثمارات 7 مليارات جنيه

كتبت أسماء أمين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عدد المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ب محافظة الإسماعيلية بلغت 307 مشروعًا بقيمة استثمارية 7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023/2022، بنسبة زيادة 29.6% عن العام المالي الماضى، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية لعام 2023/2022، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية، للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (2023/2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الوزيرة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن المشاركة المجتمعية هى الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأضافت "السعيد"، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين فى كافة مراحل العملية التنموية، التى تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلى، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، فى إطار نهج تشاركى شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 2023/2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44.3%، يليه قطاع التعليم العالى والبحث العلمى بقيمة 807.4 مليون جنيه بنسبة 11.5%، ويخص قطاع الصحة 740.3 مليون جنيه بنسبة 10.6% ثم التنمية المحلية 617.5 مليون جنيه بنسبة 8.8%، ثم قطاع الاسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 17%.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية بلغ 55 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية التى تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة فى إنشاء 10 نقاط إسعاف، مستشفى مركزى، 3 مراكز تنمية أسرة، 3 محطات مياه شرب، 4 مشروعات صرف صحى، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 11 مركز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 2 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 22كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147كم.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية فى خطة 2023/2022، والتى تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 207.4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية فى هذا القطاع 157 مشروعًا.