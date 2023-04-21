محافظ الإسماعيلية يطمئن على سير العمل بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد.

واطمئن "بشارة " على جاهزية الشبكة لاستقبال بلاغات المواطنين والشكاوى، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمراقبة الطرق الرئيسية ومداخل المحافظة لتوفير السيولة المرورية، والراحة لمواطنى الإسماعيلية وزوارها من مختلف المحافظات.

كذلك شدد بشارة، على متابعة حالة الاستعداد فى كافة القطاعات، ومراقبة الحدائق والمتنزهات العامة خلال أيام العيد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد اللواء هنرى ابراهيم المدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، أن إمكانيات الشبكة تتيح رصد ومتابعة شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى التعامل الفورى مع أى طارئ يواجه المحافظة، وفق خطة موضوعة مسبقا لمواجهة كافة الأزمات والكوارث.

وهنأ المحافظ فريق العمل بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بعيد الفطر المبارك، مطالبهم ببذل أقصى جهد، وبشكل متواصل فى متابعة الأحداث، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم للشبكة.