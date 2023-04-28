البنك المركزى الأرجنتينى يرفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهر لـ91% سنويا

فاطمة شوقى

أقر البنك المركزي الأرجنتيني (Bcra) زيادة سعر الفائدة المرجعي إلى 91٪ سنويًا ، من 81٪ ، وهى المرة الثانية في شهر واحد وسط خفض لقيمة العملة بنسبة 20% في الأيام الخمسة الماضية، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإعلان عن الإجراء من خلال النظام الإلكتروني "Siopel" الذي تعمل من خلاله بنوك النظام ، وسط تصاعد في السعر غير الرسمي للدولار وسيناريو التضخم المرتفع فى الارجنتين ، ويضع الإجراء الجديد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في المرتبة الثانية على قائمة أعلى معدلات الفائدة في العالم ، بعد زيمبابوي التي تسجل معدل فائدة يبلغ 150٪.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الزيادة ، تهدف إلى مهاجمة التضخم وخفض قيمة العملة التي ابتليت بها ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

في أسبوع واحد فقط ، قفز سعر "الدولار الأزرق" ، أي السعر الذي يتم تداوله بشكل غير رسمي في نقاط البيع المختلفة غير المصرح بها في مدينة بوينس آيرس ، بنحو 20٪ في خمسة أيام فقط، وتسبب الانخفاض السريع في قيمة العملة ، الذي وجد الحكومة في خضم صراعها الداخلي وتركيزها على الانتخابات التمهيدية الإلزامية التي ستجرى في أغسطس ، في حالة من الذعر العام بين السكان. في حين بقي "الدولار الرسمي" ، الذي يحدد البنك المركزي قيمته ، عند نصف القيمة المرجعية غير الرسمية.

اتخذت الحكومة قرارا بالتدخل في الأسواق المالية من خلال استخدام الاحتياطيات التي تمكنها من شراء السندات بالدولار وبيعها مقابل البيزو مما له تأثير مباشر على السعر غير الرسمي للعملة الأجنبية. ومع ذلك ، فإن هذا القرار به مشكلة: فهو يعني ضمناً عصيان بند من الاتفاقية التي أبرمتها الدولة مع صندوق النقد الدولي (IMF).

في مارس ، سجلت الأرجنتين أحدث البيانات تضخمًا شهريًا بلغ 7.7٪ و 104.3٪ على أساس سنوي ، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن ذلك المسجل في فبراير ، وهو رقم قياسي في آخر 32 عامًا.

وفي عام 2022 ، أغلق مؤشر أسعار المستهلكين عند 94.8٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991. ومع ذلك ، فإن توقعات السوق تضع التضخم لعام 2023 عند 110٪ سنويًا ، وفقًا لمسح حديث أجراه المعهد الوطني للإحصاء.