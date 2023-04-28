البنتاجون يبلغ عن زيادة الاعتداءات الجنسية في القطاعات العسكرية خلال 2022

كتبت: نهال ابو السعود

ارتفعت الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها في الجيش الأمريكي بنحو 1 في المائة عن العام الماضي ، وهي زيادة تعد طفيفة، وفقًا لتقرير البنتاجون السنوي حول هذه القضية نشرته صحيفة ذا هيل.

وجد التقرير السنوي لوزارة الدفاع الامريكية عن الاعتداء الجنسي في الجيش الامريكي للسنة المالية 2022 ، الذي صدر مساء الخميس ، أن التقارير عن مثل هذه الاعتداءات ارتفعت أقل بكثير من الزيادة البالغة 13% في عام 2021 عن العام السابق.

شهد الجيش ، أكبر فرع في البنتاجون ، انخفاضا بنسبة 9% في الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها العام الماضي، ويمثل هذا الرقم انخفاض كبير عند مقارنته بالقفزة البالغة 26% تقريبًا في التقارير التي شهدتها الخدمة من السنة المالية 2020 إلى السنة المالية 2021 ، والتي ساعدت في الحفاظ على انخفاض الزيادة الإجمالية للجيش.

لكن زيادة 13% في سلاح الجو ، و 9% في البحرية و 4% زيادة في سلاح مشاة البحرية عوضت انخفاض الجيش في اجمالي التقارير.

وبشكل عام، تم تقديم 8942 شكوى عن اعتداء جنسي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 30 سبتمبر 2022 ، بزيادة 1% عن 8866 شكوى تم تقديمها في العام السابق.

وتضمن الإصدار أيضًا بيانات عن التحرش الجنسي في الجيش ، حيث وجد البنتاجون زيادة بنسبة 7 % في الشكاوى الرسمية من الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه في عام 2022 حيث شكلت النساء أكثر من 70 % من الذين قدموا الشكاوى.

قالت صحيفة ذا هيل إن الأرقام تذكير بأنه على الرغم من جهود البنتاجون لمعالجة المشكلة المزمنة بما في ذلك المبادرات الجديدة التي تم تنفيذها في العام الماضي فإن الاعتداء الجنسي والتحرش في الجيش الامريكي لا يزال يمثل قضية رئيسية.

وقال الجنرال بات رايدر السكرتير الصحفي للبنتاجون: "لكي نكون واضحين تمامًا ، يظل كبار قادة الوزارة يركزون بشدة على حل آفة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي .. سنواصل العمل بجد لإحراز تقدم مستمر لتعزيز ثقة المقاتلين وقيادتهم ، ومساعدة الناجين من الاعتداء الجنسي على التعافي ومحاسبة المخالفين ولن يتم التسامح مع العنف الجنسي أو التغاضي عنه أو تجاهله داخل صفوفنا ".