"‏CNN‏": زيادة 25% فى الاعتداء الجنسى بالجيش الأمريكى خلال عام

ارتفعت شكاوي الاعتداء الجنسي في الجيش الأمريكى بنسبة 13% عن السنة السابقة ، مدفوعة بزيادة حادة فى التقارير الواردة من الجيش الأمريكى فى وقت تكافح فيه الخدمة بالفعل لتحقيق أهداف التجنيد.
وبحسب شبكة سي ان ان، في الجيش بجميع فروعه ، زادت تقارير الاعتداء الجنسي بنسبة 25.6% من السنة 2020 إلى السنة 2021 ، وفقًا لبيانات من أحدث تقرير عن الاعتداء الجنسي في الجيش صدر يوم الخميس.
وشهدت البحرية زيادة بنسبة 9.2% في تقارير الاعتداء الجنسي ، بينما شهد كل من سلاح الجو ومشاة البحرية زيادة بنسبة 2% تقريبًا.
وأظهرت البيانات أن الجيش تلقى 8866 بلاغا بالاعتداء الجنسي في السنة 2021. في العام السابق ، تلقى الجيش 7916 تقريرًا من هذا القبيل.
كانت السنة المالية التي يغطيها التقرير من 1 أكتوبر 2020 إلى 30 سبتمبر 2021 ، ومعدلات الزيادة تقارن إحصاءات السنة المالية 2020 بإحصاءات السنة المالية 2021.
جعل وزير الدفاع لويد أوستن محاربة الاعتداء الجنسي إحدى الأولويات القصوى منذ أيامه الأولى في البنتاجون ، واصفا إياها بـ "البلاء" داخل الجيش وارسل مذكرة على مستوى وزارة الدفاع يوم الخميس مع دعوة متجددة للعمل من أجل "مضاعفة الجهود لمواجهة الاعتداء الجنسي في الجيش".
خلال إحاطة في البنتاجون بشأن التقرير ، قال مسؤولون بوزارة الدفاع إن على الجيش الأمريكي أن ينتقل من نشر الوعي إلى قضايا الاعتداءات داخل الجيش وبين الخدمات إلى القيام بعمل أفضل لمنعها.
في الوقت نفسه ، قدر مسح أجراه الجيش أن حوالي 35900 من أفراد الخدمة الفعلية قالوا إنهم تعرضوا لشكل من أشكال الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه في عام 2021. من بين هؤلاء 35900 ، قالت 19300 امرأة و 16600 رجل إنهم تعرضوا لاتصال جنسي غير مرغوب فيه.
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