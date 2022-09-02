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"‏CNN‏": زيادة 25% فى الاعتداء الجنسى بالجيش الأمريكى خلال عام

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:33 م
"‏CNN‏": زيادة 25% فى الاعتداء الجنسى بالجيش الأمريكى خلال عام الجيش الأمريكى
كتبت: نهال أبو السعود

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ارتفعت شكاوي الاعتداء الجنسي في الجيش الأمريكى بنسبة 13% عن السنة السابقة ، مدفوعة ‏بزيادة حادة فى التقارير الواردة من الجيش الأمريكى فى وقت تكافح فيه الخدمة بالفعل لتحقيق ‏أهداف التجنيد.‏
 
وبحسب شبكة سي ان ان، في الجيش بجميع فروعه ، زادت تقارير الاعتداء الجنسي بنسبة 25.6% ‏من السنة 2020 إلى السنة 2021 ، وفقًا لبيانات من أحدث تقرير عن الاعتداء الجنسي في الجيش ‏صدر يوم الخميس.‏
 
وشهدت البحرية زيادة بنسبة 9.2% في تقارير الاعتداء الجنسي ، بينما شهد كل من سلاح الجو ‏ومشاة البحرية زيادة بنسبة 2% تقريبًا.‏
 
وأظهرت البيانات أن الجيش تلقى 8866 بلاغا بالاعتداء الجنسي في السنة 2021. في العام السابق ، ‏تلقى الجيش 7916 تقريرًا من هذا القبيل.‏
 
كانت السنة المالية التي يغطيها التقرير من 1 أكتوبر 2020 إلى 30 سبتمبر 2021 ، ومعدلات الزيادة ‏تقارن إحصاءات السنة المالية 2020 بإحصاءات السنة المالية 2021.‏
 
جعل وزير الدفاع لويد أوستن محاربة الاعتداء الجنسي إحدى الأولويات القصوى منذ أيامه الأولى في ‏البنتاجون ، واصفا إياها بـ "البلاء" داخل الجيش وارسل مذكرة على مستوى وزارة الدفاع يوم الخميس ‏مع دعوة متجددة للعمل من أجل "مضاعفة الجهود لمواجهة الاعتداء الجنسي في الجيش".‏
 
خلال إحاطة في البنتاجون بشأن التقرير ، قال مسؤولون بوزارة الدفاع إن على الجيش الأمريكي أن ‏ينتقل من نشر الوعي إلى قضايا الاعتداءات داخل الجيش وبين الخدمات إلى القيام بعمل أفضل ‏لمنعها.‏
 
في الوقت نفسه ، قدر مسح أجراه الجيش أن حوالي 35900 من أفراد الخدمة الفعلية قالوا إنهم ‏تعرضوا لشكل من أشكال الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه في عام 2021. من بين هؤلاء 35900 ، ‏قالت 19300 امرأة و 16600 رجل إنهم تعرضوا لاتصال جنسي غير مرغوب فيه.‏
 
 

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