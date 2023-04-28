الانتهاء من مراحل عمل إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر على ساحل شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى العمل بمراحل الإنشاء لأكبر محطة تحلية مياه تقع على ساحل البحر المتوسط بشمال سيناء، لتوفير مصدر ثابت لمياه الشرب يغذى كافة مدن المحافظة.

قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم الانتهاء من إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمنطقة غرب العريش بطاقة 100 ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة أولى وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف مترا مكعبا من المياه فى اليوم.

وأضاف أن هذا المشروع ضمن سلسلة مشروعات خدمية فى مجال المياه تمت على أرض شمال سيناء وشملت افتتاح عدة مشروعات بقطاع المياه خلال الفترة الماضية بقيمة 50 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية بهدف توجيه الاستفادة من المياه العذبة إلى مختلف مناطق المحافظة، وهى محطتين بالريسة بطاقة 15 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا ومحطتين بالمساعيد بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا يوميا.

وتابع أنه تم انشاء محطتين لتحلية المياه برفح بطاقة 11.5 ألف مترا مكعبا فى اليوم، ومحطتين آخرتين بالشيخ زويد بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا فى اليوم، وكذا 4 محطات لتحلية مياه الآبار بوسط سيناء، ومحطة تحلية مياه الآبار وخزانى مياه ببئر العبد.

وقال إنه تم اقامة عدد آخر من الخزانات بالعريش ووسط سيناء، وعدد 40 سيارة فنطاس بطاقة 10 أمتار مكعبة لكل سيارة و10 سيارات بطاقة 30 مترا مكعبا لكل سيارة لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة، وستقام محطة جديدة بمدينة بئر العبد الجديدة لتغذيتها والقرى التابعة بالمياه.