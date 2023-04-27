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سيناء على طريق التعمير.. إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء

الخميس، 27 أبريل 2023 05:30 ص
سيناء على طريق التعمير.. إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء تنمية سيناء - صورة أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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يستحوذ  قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة شمال سيناء بنسبة 28%، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
 
يشار إلى أن الحكومة خصصت لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه، تموّل الخزانة العامة منها نحو 80% منها بواقع 4 مليارات جنيه.
 
وفي هذا الصدد نستعرض أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال عام الخطة فى قطاع الزراعة والرى:
 
1- إنشاء عدد 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة عداد 13 تجمعا تنمويا بشبة جزيرة سيناء. 
 
2- حماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال في مناطق الاستصلاح. 
 
3- رفع كفاءة البنية القومية للري والصرف، واستكمال أعمال أغطية للجابيونات للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف. 
 
4- حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادي الازارق وتعلية سدود علي وادي الجرافي وتوريد طلمبات بشمال سيناء.
 
5- توفير المياه اللازمة لري زمام مساحته نحو 14.5 ألف فدان. 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

تنمية سيناء

شمال سيناء

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