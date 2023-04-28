إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الجمعة، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة التي انقلبت بهم في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لعلاجهم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم: عمر عقل علي، 5 سنوات، عطية عقل، 13 سنة، عمر إبرهيم محمود علي، 30 سنة، صلاح محمد يوسف، 50 سنة، عهد عقل علي، 8 سنوات.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.