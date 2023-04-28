مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية وهرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الغربي بالفيوم، قبل كمين الروس بـ 5 كيلو مترات، مما أسفر عن مصرع شخص يدعى أحمد ناصر محمد فرغلي، 34 سنة، وإصابة 4 آخرين مقيمين بقرية الفشن بني سويف وهم: رضوى علاء عيسى، 27 سنة، أحمد طه كمال، 34 سنة، تلا أحمد طه، 5 شهور، منار خالد علي، 34 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في الطريق الصحراوي المتاخم لطريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، وأصيب 4 آخرين بينهم طفل رضيع في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق.