إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 دراجات بخارية بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص في انقلاب 3 دراجات بخارية، بمركزي أبوقرقاص وبني مزار بالمنيا، تم نقل المصابين للمستشفى وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي امام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد. ع. أ 29 عاما وهاني. ح. ي 28 عاما مقيم بقرية ماقوسة

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام مدينة بني مزار، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة حسن. ر. م 19 عاما، طالب مقيم بمدينة بني مزار، وتم نقله إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بانقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام عزبة أبو سلويم التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة حسام. ح. ح 22 عاما ومحمود. خ 25 عاما تم نقلهم للمستشفي وتحررت المحاضر اللازمه وتولت النيابة العامة التحقيق