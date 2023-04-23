اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بالمنيا

الأحد، 23 أبريل 2023 08:10 م
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث ديرمواس، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزلة بمركز ديرمواس جنوب المحافظة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، أخطارا يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز ديرمواس، وبالانتقال تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 22 عاما ويقيم باحدى قرى ديرمواس وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة .
 
وتواصل النيابة العامة بمركز ديرمواس ، تحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا،  التحقيق في الواقعة والتى قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة ، وتكليف إدارة البحث الجنائي ، بعمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 
 
 
 

مديرية امن المنيا

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