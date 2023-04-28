مصرع شاب غرقا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب بقرية كفر داوود التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية، مصرعه غرقا في ترعة بالمنوفية أثناء الاستحمام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة بقرية كفر داوود بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين مصرع شاب يبلغ من العمر 20 عاما، في ترعة بقرية كفر داوود التابعة لدائرة المركز، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتم التحفظ عليه وتبين بعرضه علي طبيب الصحة أن وفاته نتيجة اكسفكسيا الغرق، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.