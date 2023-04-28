إصابة شخصين فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالمنيا

أصيب شخصان فى حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلي معدية نيلية أثناء عبورها من البر الشرقي للغربي للنهر، أمام قرية الكرم، في مركز أبوقرقاص بجنوب المنيا، وتم نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص بسقوط سيارة ربع نقل من أعلي معدية نيلية أمام قرية الكرم أثناء عبورها من البر الغربي للشرقي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، تبين أن الحادث أسفر عن اصابة شخص يبلغ من العمر 35 عاما، سائق السيارة الربع نقل ومزارع مزارع، يقيمان بقرية كرم أبو عمر بشرق النيل في مركز أبو قرقاص.

وعلى الفور، اانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتم الدفع بلودر تابع لمجلس المدينة لسحب السيارة من نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.