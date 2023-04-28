اليوم السابع
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انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأسوان غدا

الجمعة، 28 أبريل 2023 03:00 م
انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأسوان غدا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تنطلق غدا السبت، بمحافظة أسوان، الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، والتى تستمر من 29 أبريل وتستمر حتى 14 يوليو المقبل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.
 
أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.
 
وكلف المحافظ، مسئولى المحليات بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لإعداد قاعدة بيانات لحالات التعدى على الأراضى التابعة لهم حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمنى لإزالة تلك التعديات وتجهيز السيارات والمعدات والعمالة اللازمة للتعامل معها بالشكل المطلوب.

 


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