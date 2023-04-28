وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن أوكرانيا زرعت بالفعل 206 آلاف و100 هكتار من القمح الربيعي و639 ألف هكتار من الشعير الربيعى، و121 ألفا و200 هكتار من البازلاء، و112 ألفا و200 هكتار من الشوفان، و252 ألفا و700 هكتار من الذرة، و330 هكتار من الحنطة السوداء، و32 ألف هكتار من الحبوب والبقول الأخرى".

وأضاف البيان "أنه على مدار الأسبوع الماضي وحده، تم زراعة إجمالي 362 ألفا و300 هكتار من الحبوب والبقول أغلبها في إقليم (سومي) الذي زرع مساحة 70900 هكتار".. مشيرا إلى أن المزارعين الأوكرانيين بذروا فول الصويا، وقد قامت 13 منطقة بالفعل بزراعة 18800 هكتار.. فيما يتم زرع عباد الشمس في جميع مناطق أوكرانيا، حيث تم زراعة 490 ألفا و200 هكتار حتى الآن.