أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة سيدة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن عاطل حاول سرقة المجني عليها، وأثناء مقاومتها له طعنها بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليها مصابة بطعنات، وكشفت التحريات أن المجني عليها أصيبت بطعنات على يد عاطل، حيث حاول سرقتها وأثناء مقاومتها له، طعنها بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.