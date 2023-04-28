اليوم السابع
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أمطار مصحوبة برياح على مكة المكرمة.. وإرشادات للمواطنين عبر المنصات الرقمية

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:54 ص
أمطار مصحوبة برياح على مكة المكرمة.. وإرشادات للمواطنين عبر المنصات الرقمية أمطار غزيرة فى مكة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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هطلت اليوم الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة مصحوبة برياح سطحية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبثت أمانة العاصمة المقدسة بعض الإرشادات للمواطنين والمقيمين والزوار عند هطول الأمطار، إذ نصحت بضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والالتزام بالتعليمات الواردة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .

وحثت المنصة الرئيسية للتوعية بأمانة العاصمة المقدسة « طقس السعودية » عبر موقع «تويتر»، على قراءة البيانات و التنبيهات تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق .

كما نصحت الأمانة بعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد، والتعاون فى إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، والبقاء في مكان آمن .

وكانت الأمانة قد استعدت بفريق متكامل لمواجهة الأعمال الطارئة وما قد ينتج من هطول الأمطار أو السيول، حيث شكلت الأمانة فريق للطوارئ مكون من أكثر من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة الأعمال الطارئة ومزودين بعدد من الآليات والمعدات بلغ عددها 30 معدة مختلفة الأنواع والأحجام، وسيكون تواجد هذه الفرق على مدار الساعة خلال الأيام القادمة، وخاصة في المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافه أعلى في هطول الأمطار.

 


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