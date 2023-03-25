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السعودية.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا فى عدة مناطق بالمملكة بسبب سوء الطقس

السبت، 25 مارس 2023 09:07 م
السعودية.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا فى عدة مناطق بالمملكة بسبب سوء الطقس أمطار السعودية
كتب محمد جمال

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، على أن تكون الدراسة عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
 
أيضا، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم.
 

 


أمطار السعودية

مكه المكرمه

جدة

الباحة



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