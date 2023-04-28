أخبار مصر.. رئيس وزراء اليابان يزور مصر غدا لبحث تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ما قاله سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشى إن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، سيزور مصر غدًا السبت، وذلك في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولى، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف السفير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البدين، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، حيث ترى اليابان أن مصر شريكًا لا غنى عنه ومهمًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت السفير إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل زيادة الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، مؤكدًا على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر اليابان واحدة من أهم شركاء التجاريين لمصر،

وقال "في الواقع تضاعفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية لليابان في مصر العام الماضي، وتسعى الشركات اليابانية إلى استكشاف فرص الأعمال في مصر، كما تقدم اليابان الدعم المالي والفني لمشاريع التنمية في مصر، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال التعاون في مجال بناء القدرات"... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير النقل: وصول 30 عربة ثالثة مكيفة جديدة لميناء الإسكندرية قادمة من المجر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 30 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده، منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري عدد 755 عربة (عدد 499 عربة تهوية ديناميكية + عدد 256 عربة درجة ثالثة مكيفة)، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد .

واضاف الوزير، أن الصفقة هى إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة، التى تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب .

الإسكان: بدء حجز وحدات مشروع "سكن كل المصريين 4" فى 6 محافظات الأحد

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بعد غد الأحد ، وحتى يوم الخميس 4 مايو، موعدًا لحجز مشروع سكن كل المصريين 4 في نحو 6 محافظات.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم طرح مشروع سكن كل المصريين 4 في نحو 6 محافظات وهى القاهرة والشرقية والبحيره، والبحر الأحمر، ودمياط، وبنى سويف.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا بين المدن المطروحة في إعلان "سكن كل المصريين4"، مؤكدة أنه يجب على المواطنين استكمال إجراءاتهم عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الموضحة في كراسة الشروط بصيغة ملف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.

وأضافت أن الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، موضحة أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، وأنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

الأحد المقبل.. إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج السياحى

تجري وزارة السياحة والآثار القرعة الإلكترونية لاختيار المتقدمين لقرعة الحج السياحى موسم 1444 وذلك بعد أن تم التقدم بالأسماء على البوابة الإلكترونية الموحدة للحج.

وسبق ووافقت وزارة السياحة والآثار على مد المهلة المسموح بها لإدخال أسماء وبيانات المتقدمين لقرعة الحج السياحى موسم 1444 هـجريا على البوابة الإلكترونية الموحدة للحج، حيث تم مد مهلة تسجيل الحجاج الخميس 27 أبريل.

وأعلنت ذلك غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر في منشور دوري قامت بإرساله إلى شركات السياحة بهذا القرار، كما تضمن قرار وزارة السياحة أنه رغم مد مهلة تسجيل الحجاج، إلا أنه تقرر الإبقاء على موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين بالحج السياحي كما هي في الضوابط المنظمة للحج يوم 30 أبريل الجاري دون تعديل.

انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر 3 يونيو

بدأت كليات جامعة الأزهر الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والمحدد لها يوم 3 يونيو القادم، حيث سبق وصدق مجلس جامعة الأزهر على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والإقاليم يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م، على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس الموافق 1 يونيو.

وصدق مجلس الجامعة أيضًا على بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المختلفة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 م، وتنتهى الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وتكون امتحانات التصفية للفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق 2سبتمبر 2023 م.

الطيران المدنى تلغى تحليق رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب تقلبات الطقس

قررت سلطة الطيران المدنى إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر من مطار البر الغربى، اليوم الجمعة، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح صباحاً، مما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي، وذلك بعد أن خرجت أمس الخميس حوالي 52 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 1231 سائح من حول العالم، وذلك تحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر.

ويقول أحمد الطيب ممثل إتحاد شركات البالون الطائر، أنه تحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

الأهلى يختتم اليوم استعداداته لمباراة الحسم أمام الرجاء فى دورى الأبطال

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ، الجمعة، مرانه الأخير استعداداً لمباراة الرجاء المغربي بملعب الأخير في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقتصر مران اليوم على بعض تدريبات بدنية وبعض الجمل السريعة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بجانب بعض التعليمات للاعبي الأهلي قبل لقاء الغد المُرتقب الذي يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تضمن له التأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية وعبور "مطب" الرجاء الذي يُعد أحد المنافسين الأقوياء على اللقب الأفريقي في النسخة الحالية .

ويسمح الجهاز الفني للفريق لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة قبل إنطلاق مران اليوم حسب لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".