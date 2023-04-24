"الحج والعمرة": الحصول على تصريح من "نسك" أو "توكلنا" شرط لأداء العمرة بعد رمضان

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تويتر؛ أن هناك ست مزايا للتأشيرة؛ وهي أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، وصدورها بشكل فوري ومجاني من شركة الطيران، صالحة لمدة 90 يومًا، وتتيح الإقامة لمدة 4 أيام، وتسهل التنقُّل بين مناطق ومدن السعودية.