عقار مائل جديد بالإسكندرية والحى يقرر إخلاء السكان وإزالة الأدوار حتى الثالث

الإسكندرية جاكلين منير

تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية ، عقار مائل باللبان، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ،حيث تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ، بلاغا يفيد بوجود ميل بالعقار الكائن 19 ابن العربي بمنطقة اللبان

و توجهت على الفور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بوجود مهندس المنطقة وادارة المشروعات ، وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من أرضي وتسعة أدوار وبه ميل شديد وصادر له قرار إزالة من التاسع الي الثالث ، وتم ابلاغ الجهات المختصة لإخلاء العقار من السكان حفاظاً على أرواحهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين