اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عقار مائل جديد بالإسكندرية والحى يقرر إخلاء السكان وإزالة الأدوار حتى الثالث

الجمعة، 28 أبريل 2023 02:13 ص
عقار مائل جديد بالإسكندرية والحى يقرر إخلاء السكان وإزالة الأدوار حتى الثالث عقار مائل
الإسكندرية جاكلين منير

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تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية ،  عقار مائل باللبان، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ،حيث تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ،  بلاغا يفيد بوجود ميل بالعقار الكائن 19 ابن العربي بمنطقة اللبان 
 
و توجهت على الفور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بوجود مهندس المنطقة وادارة المشروعات ،  وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من أرضي وتسعة أدوار وبه ميل شديد وصادر له قرار إزالة من التاسع الي الثالث ، وتم ابلاغ الجهات المختصة لإخلاء العقار من السكان حفاظاً على أرواحهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية،  ووضع الحواجز الحديدية حول العقار حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين  
 
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الاسكندرية

عقار مائل

عقار اللبان المائل

عقار الاسكندرية المائل



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