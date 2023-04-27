89 فرعا للشهر العقارى تعمل من الساعة 5 إلى 9 مساء.. تعرف على عناوينها

كتب إبراهيم قاسم

ارتفعت إجمالي عدد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتي تعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء إلى 89 فرعا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية؛ تيسيراً على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وتوسعت وزارة العدل في تشغيل فروع الوثيق في فترة مسائية، للتيسير على المواطنين، حيث قرر المستشار عمر مروان وزير العدل زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية.

وتمثلت الفروع في 12 فرع توثيق موزعة على 7 محافظات، وهي القاهرة – الجيزة – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة و9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات فى 5 محافظات القاهرة – الغربية – الإسكندرية – الأقصر – أسوان، كما يوجد 17 فرع توثيق موزعة على 11 محافظة، وهي الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر.

كما يوجد 44 فرعا فى 20 محافظة هى: (القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة - القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية).

وتعمل هذه الفروع من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.