7 نصائح للحفاظ على إطارات سيارتك من التلف

كتبت : أمانى سمير

تعد الاطارات من اهم الاجزاء لسير السيارات بشكل أمن ولسلامة جميع ركاب السيارة من الأخطار ، وبالرغم من ذلك يخالف الكثير منا التعليمات الخاصة بمواعيد تبديل الاطارات والأنواع الملائمة لكل سيارة .

للحفاظ على عمر الإطارات، إليك النصائح السبع الاتية :

أولا : يجب معرفة نوع الاطار المناسب لسيارتك لأنه يتكون من عدة مواد مثل الكابلات الصلبة، الالياف النسيجية، المطاط، وهي كلها تتاثر وتتغير خصائصها ومكوناتها مع الوقت وطبيعة الجو صيفا او شتاءا ، الا ان الكثير منا يتجاهل بعض النصائح الخاصة بإطالة عمر الإطارات من التلف ، وضرورة الالتزام بكتيب السيارة الذي يوصي بتوع الاطار المناسب لسيارتك .

ثانيا : يوجد العديد من العوامل التي تؤثر في تلف الاطار كالحرارة المرتفعة او الباردة جدا، الرطوبة ونوعية التخزين، وحتى السرعة والكبح واسلوب القيادة ، لذا يجب توخي الحذر عند الشراء وتبديل الاطارات .

ثالثا : يجب مراعاة تنوع الظروف واختلافها، فينصح

دائما بمراقبة الاطارات والتاكد من عدم ظهور علامات من التلف او التشققات الى حين استبدالها بعد 5 سنوات من الاستخدام كحد اقصى، علما ان بعض الاطارات الصينية والرخيصة لا يمكن الاعتماد عليها لاكثر من سنة واحدة.

رابعا : بسبب صعوبة المحافظة على ضغط الهواء داخل الإطارات، حتى إذا تم استخدام النيتروجين بدلاً من الهواء، لذلك يفضل فحص ضغط الهواء الخاص بالإطارات كل فترة زمنية معينة، أي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، حيث يزداد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما ارتفعت درجة الحرارة.

خامسا : السرعات العالية تزيد من درجة حرارة الإطارات بشكل تلقائي وتسرع من عملية تآكلها، ووفقاً لجميع الدراسات التي تمت على هذا الأمر، السرعات المتوسطة والقليلة تساعد في إطالة عمر الإطارات بشكل ملحوظ، وتقلل من استهلاك السيارة للوقود.

سادسا : تركيب الإطارات بزوايا خاطئة يساهم أيضاً في تلفها بسرعة كبيرة، ولذلك ينصح دائماً بضرورة ضبط الإطارات مع عجلة القيادة بشكل دقيق، وهذا الأمر يساعد تلقائياً في تحقيق التوازن للسيارة بالكامل مما يعني أن السيارة ستحافظ على الهواء بداخلها لأطول فترة ممكنة.

سابعا : شراء آلة قياس الإطارات ، كما انها فكرة جيدة لشراء ضاغط محمول يعمل من مأخذ الطاقة في سيارتك؛ متوفر في العديد من متاجر السيارات.