يربط الصحراوى الغربى بالشرقى.. معلومات عن محور الفشن الحر فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

يعد محور الفشن الحر جنوب محافظة بنى سويف، والذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الغربى مروراً بنهر النيل وترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية من أهم محاور التنمية فى محافظة بنى سويف.

وينشر "اليوم السابع" بعض المعلومات عن المحور:

1-يعد مشروع محور الفشن الحر"واحدا من 5 محاور جار تنفيذها على النيل فى الوجه القبلي" وتشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل.

2- يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 متر، (2حارة مرورية بعرض"7.5متر فى كل اتجاه).

3- يشمل المحور تنفيذ 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبرى

4- يشمل المحور تنفيذ 5 كبارى رئيسية وهى (كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، كوبرى أعلى المجرى المائى للنيل، كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعى الغربى، كوبرى بحر يوسف، كوبرى على الصحراوى الغربي).

5-يشمل المحور تنفيذ 6 أنفاق على مدقات زراعية.

6-بلغت نسبة الإنجاز 61% من المرحلة الأولى لتنفيذ المحور

7-تم تنفيذ 97% من الجزء الخاص بكوبرى الصحراوى الشرقى بطول95 متراً.

8-تم تنفيذ 70% من أعمال كوبرى التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 متراُ

9-وصلت نسبة التنفيذ فى كوبرى التقاطع مع الطريق الزراعى الغربى وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 متراُ إلى 35 %، بينما وصلت نسبة التنفيذ لأعمال الطرق شرق النيل بطول 6.4كم إلى 43%، لتصل نسبة التنفيذ الإجمالى للمرحلة الأولى من المشروع إلى 61 %.

10-المرحلة من المشروع تشمل أعمال الخوازيق والقواعد الخراسانية والكمر المعدنى والخرسانى والهامات، والقطع الصخرى ووالردم وأعمال الأساس وخراسانات الميول وغيرها من الأعمال الفنية والإنشائية والأعمال الصناعية.