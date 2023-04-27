صرح تشين بذلك أثناء تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحالية على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الصين ودول آسيا الوسطى في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غرب الصين.

وقال تشين إن تطور الأزمة الأوكرانية إلى هذه المرحلة اليوم له خلفية تاريخية عميقة وأسباب عملية معقدة، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وشدد على أن جميع الأزمات المعقدة تحتاج إلى التفاوض، وأن السبيل الوحيد لحل النزاعات المعقدة هو من خلال التسوية السياسية.

وتحدث تشين بالتفصيل عن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية، قائلا إن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء خطوة مهمة اتخذتها الصين للترويج لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا، مما يعكس مجددا موقف الصين الثابت للحث على إجراء محادثات سلام.

وأضاف تشين أن الصين ودول آسيا الوسطى تشترك في وجهات نظر ومواقف متشابهة بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك دول آسيا الوسطى، لتعزيز أكبر توافق ممكن في الآراء لحل الأزمة الأوكرانية.