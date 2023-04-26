تفاصيل محادثات رئيس الصين مع زيلينسكى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

وكالات

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية.

وقالت القناة التليفزيونية إن «شي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي». وأكد الرئيس الصيني لزيلينسكي أن «التفاوض» هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني إنه أجرى حديثًا «طويلًا ومهمًا» عبر الهاتف مع نظيره الصيني.

وكتب زيلينسكي في تغريدة «أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني»، مشيرًا إلى أنه دعا إلى «دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية» بين كييف وبكين.

وأعلنت الحكومة الصينية في وقت لاحق، أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن «تسوية سياسية» للنزاع. وقالت وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحافي إن «الجانب الصيني سيرسل ممثلاً خاصاً عن الحكومة الصينية، مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية».

وذكرت الحكومة الصينية أن المكالمة تمت بمبادرة من كييف. وردا على سؤال في هذا الشأن خلال مؤتمر صحافي، أوضح يو جون ممثل وزارة الخارجية الصينية أن هذه المحادثة، غير المسبوقة منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022 جرت «بمبادرة من الجانب الأوكراني».

من جانبها، قالت الخارجية الروسية إنها ترى أن بكين «مستعدة لتسهيل إجراء مفاوضات».

وفي سياق متصل، رحب البيت الأبيض بالاتصال الهاتفي بين شي وزيلينسكي ، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الإتصال سيؤدي إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين، إن «المكالمة كانت أمراً جيدًا، ولكن لا أعتقد أننا نعرف بعد ما إذا كانت ستؤدي إلى تحرك ذي مغزى نحو السلام».