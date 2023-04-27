هشام الجخ يبدأ سهرة العريش الفنية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

شمال سيناء - محمد حسين - تصوير حسين طلال

استهل الشاعر هشام الجخ، أمسية فنية ينظمها مجلس القبائل والعائلات العربية بمدينة العريش، ونظمت الحفلة الفنية على مسرح جامعة سيناء بحضور محافظ شمال سيناء، ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعى.

وشارك بالحضور وفد من الأردن ورموز ومشايخ القبائل بسيناء وأعضاء البرلمان.

بدأ الشاعر الأمسية بتوجيه تحية لأهل سيناء، وقال: "أنقل لكم تحية من أهل الصعيد ومن كل محافظات مصر كلنا واحد"، مضيفا أنه سعيد لأنه أول مرة يصعد على مسرح سيقف عليه الملك فى إشارة للفنان محمد منير المقرر أن يشارك في الاحتفال، وبدأ بقصيدة "طبعا ماصلتش العشا".

وشارك نحو 4 الاف من الجمهور فى حضور الحفل الفني المقرر ان يتواصل بفقرات للفنان محمد منير والمنشد محمود التهامى.



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