مصرى عائد من السودان: الرئيس السيسي إنسان وبطل.. فيديو

كتب الأمير نصرى

التقت قناة "إكسترا نيوز" مع عدد من المصرين العائدين من السودان، فى اللحظات الأولى لوصولهم إلى مطار شرق القاهرة، ورصدت مشاهد الفرحة والسعادة التي غمرت جميع العائدين.

واستقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية المصريين العائدين من السودان بالورود، وسط بهجة وفرحة من القلب ارتسمت علي وجوه جميع العائدين من السودان.

وقال أحد الشباب المصريين العائدين من السودان: "الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان وبطل، وجميع العائدين من السودان يتقدمون بكل الشكر له وللجيش المصري، السفارة والجميع لم يقصروا معنا وأرسلوا لنا الباصات ومنها إلي المطار، والحمد لله علي سلامة وصولنا".

وأوضحت سيدة عائدة من السودان: "أنا مبسوطة جدًا علشان رجعت بلدي ووطني مصر، ومكنتش مصدقة إني هرجع تاني، وأشكر الرئيس السيسي الإنسان الذي لا يفرق بين أحد في أبناء الوطن، وربنا يخليه لمصر ويطول في عمره".

وأضافت سيدة سودانية آتية من السودان: "نشكر مصر والرئيس السيسي والقوات المسلحة على الجهد الكبير لإعادة جميع العالقين بالسودان إلى بلدنا الثاني مصر، وتم توفير المياه والأكل والشرب لنا وتم استقبالنا بالورود في المطار".