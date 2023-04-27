اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 03:50 م
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مصرع شخص على يد صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية

الخميس، 27 أبريل 2023 02:55 م
مصرع شخص على يد صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية مشاجره - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشادة كلامية مع صديقة أثناء حفل زفاف طعنا بمطواة ، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد من مصر عشخص  بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشادة كلامية مع صديقة أثناء حفل زفاف طعنا بمطواة ، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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