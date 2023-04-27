مصرع شخص على يد صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، إثر مشادة كلامية مع صديقة أثناء حفل زفاف طعنا بمطواة ، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد من مصر عشخص بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشادة كلامية مع صديقة أثناء حفل زفاف طعنا بمطواة ، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.