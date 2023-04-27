تموين المنوفية : توريد 1200 طن قمح حتى الآن بصوامع المحافظة

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، انتظام عمليات توريد القمح بصوامع محافظة المنوفية.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن إجمالى ما تم توريده من المحصول منذ بدء الموسم وحتى الآن ما يزيد عن 1200طن قمح وتواصل المراكز والمدن استقبال الأقماح من المزارعين والموردين حتى نهاية الموسم.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد، مناشدا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة ، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.