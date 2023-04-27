مصرع شخصين غرقا وإصابة 5 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بالوادى الجديد

وأصيب شخصان آخرين في حادث إنقلاب سيارة بطريق "بلاط – الداخلة" بالقرب من قرية الشيخ مفتاح التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من محمد حسن محمد، 28 سنة، ومقيم قرية تنيدة بمركز بلاط، محمد كمال الدين محمد 27 سنة ، ومقيم ذات القرية. انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.