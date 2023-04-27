مصرع شخصين غرقا وإصابة 5 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بالوادى الجديد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون فى 3 حوادث متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، حيث لقى شابان مصرعهما غرقا، فى بركة مياه داخل مزرعة بطريق " قروين – سهل بركة" بمركز الفرافرة مما تسبب في وفاتهما وهما محمد فتحي حمزة علي، 17 سنة، محمد أحمد عبد الحافظ، 18 سنة، ومقيمان مركز القوصية بمركز أسيوط، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق "الداخلة – الفرافرة " بمنطقة "النقب" بقرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة ، أسفر عن إصابة كل من محمد أمين كمال، 40 سنة، ومقيم المطرية بالقاهرة، ونجله أمين، 13 سنة، وكمال محمود حسن 38 سنة، ومقيم ذات العنوان. انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأصيب شخصان آخرين في حادث إنقلاب سيارة بطريق "بلاط – الداخلة" بالقرب من قرية الشيخ مفتاح التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من محمد حسن محمد، 28 سنة، ومقيم قرية تنيدة بمركز بلاط، محمد كمال الدين محمد 27 سنة ، ومقيم ذات القرية. انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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