مصرع حارس أمن وإصابة 2 فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بشارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج بين طرفين بسبب خلافات المصاهرة نتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم توفى احدهم أثناء عملية نقله للمستشفى الجامعى .

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين وجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة والحالة الأمنية مستقرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث القسم وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوجود مشاجرة ومصابين بناحية شارع المحطة دائرة قسم أول سوهاج حيث تبين أنها بين " طرف أول " محمد خ ح م 41 سنة حارس أمن خاص مصاباً " بجرح طعني بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس" وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، وإصابة شقيقه أحمد خ ح م 39 سنة عامل بمقهي مصاباً " جرح قطعي بالساعد الأيمن "وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " جمال ع ا ع 58 سنة سائق مصاباً " بجرح قطعي بالذراع الأيمن " وتم نقله لمستشفي سوهاج التعليمي عم زوجة الأول من الطرف الأول، ونجله محمد ج ع ا 26 سنة سائق الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض " سكين " تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وأتهم الثاني من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليهما بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج عنه وفاة شقيقه وحدوث إصابته بسبب خلافات المصاهرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.