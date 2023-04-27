مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بدار السلام فى سوهاج بقيمة 27 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه، ضمن خطة المد والتدعيم للمناطق المحرومة، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد خدمات مياه شرب لجميع المواطنين.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إلى أنه جار مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة بجميع قرى مركز دار السلام باطوال 53 كم بقطر 4 بوصة و20 كم بقطر 6 بوصة و12 ألف وصلة منزلية ونسبة التنفيذ بلغت أكثر من 70%.

وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال فى مايو من العام الجارى، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المائية وتحقيق رضاهم وتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.