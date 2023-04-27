محافظ كفر الشيخ يتفقد المرحلة الأولى من طريق دسوق كفر الشيخ المزدوج.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور المهندس أحمد عارف مدير هيئة الطرق والكباري بكفرالشيخ، الـ 800 متر المتبقية من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج والتي تربط بين الطريق وطريق قلين ميت الديبة، وسيتم الانتهاء تماماً من هذه المسافة، والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى خلال 45 يوماً.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الأولى من طريق كفرالشيخ دسوق المزدوج بطول 10 كيلو تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجاري العمل في مسافة 800 متر لربط الطريق بطريق قلين ميت الديبة، بعد الانتهاء من 100 متر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتابع خلال 45 يومًا المقبلة أعمال الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل كامل، بتكلفة مليار و70 مليون جنيه.