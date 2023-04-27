محافظ الغربية يناقش خطة رصف 4 طرق ومحاور رئيسية بطنطا وبسيون وقطور

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة رصف طريق "برما- بسيون، الطريق الزراعي كفر الزيات - طنطا، طريق الملاحة وشارع الجيش بقطور"، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، ومديري ورؤساء شركات المرافق.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية موقف إدخال المرافق بالطرق والمحاور الأربعة، موجهاً بتحرير محضر تنسيقي بالانتهاء من إدخال كافة المرافق، مع بدء هيئة الطرق برصف الطرق الأربعة على التوازي.

وأوضح رحمي أن المحافظة مستمرة في رصف المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ضمن خطتها لتطوير ورفع كفاءة الطرق الخارجية والداخلية بالمدن، وذلك من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدن، وتيسير حركة تنقل المواطنين والمركبات المختلفة.

وأشار المحافظ أن المحافظة عكفت طوال الفترة الماضية على حث كافة الشركات من انتهاء كافة المرافق بتلك الطرق والشوارع الحيوية داخل بسيون وقطور وطنطا، حيث سيتم البدء في رصف طريق برما-بسيون بطول 23 كيلو متر وعرض 9 أمتار بتكلفة 100 مليون، تشمل رفع كفاءة وإعادة رصف الطريق، كما سيتم رصف طريق كفر الزيات - طنطا الزراعي بطول 20 كيلو متر وعرض 9 أمتار بإجمالي تكلفة 100 مليون تشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق إعادة رصفه، إلى جانب رصف طريق الملاحة بداية من نهاية كوبري التجنيد وحتى كوبري شنودة بطول 5 كيلو متر وعرض 9 أمتار ، ورصف شارع الجيش بقطور بطول 1 كيلو متر وعرض 9 أمتار.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية،المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، المهندس أيمن صدقي رئيس شركة كهرباء الغربية، المهندس عبد المنعم سفينة مدير عام الري وممثلي الشركة المصرية للاتصالات.